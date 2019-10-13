طالب رئيس حزب الحرية -ثالث أكبر الأحزاب النمساوية- نوربرت هوفر، بوقف منح جميع الأتراك المقيمين في النمسا الجنسية النمساوية، ووقف شحنات الأسلحة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف في تصريح له اليوم، إن هذا الإجراء هو أنسب رد بعد مواصلة القوات التركية عدوانها ضد الأكراد لليوم الخامس مستهدفة مرة أخرى بلدتين حدوديتين في شمال شرق سوريا.

وأشار هوفر، إلى تقديرات الأمم المتحدة التي تؤكد فرار أكثر من 130 ألف نسمة من المناطق الريفية المحيطة برأس العين وتل أبجد، موضحا أن تركيا تعتدي على الناس الذين قاتلوا بشجاعة ضد "داعش" الإرهابي.

وأوضح رئيس حزب الحرية، أن العالم ينصح حلف شمال الأطلسي "الناتو"، باستبعاد تركيا من التحالف العسكري، وأن على النمسا أن ترد على العدوان التركي بعواقب وخيمة وكخطوة أولى يجب تعليق منح الجنسية النمساوية للأتراك.

جدير بالذكر، أن العدوان التركي على شمال شرقي سوريا، يواجه انتقادات دولية واسعة حيث أوقفت فرنسا وألمانيا صادرات أسلحة جديدة لشريك الناتو فيما حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الهجوم قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في سوريا وتقويض الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.