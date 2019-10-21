من القتل للبراءة.. القصة الكاملة لـ"فتاة الحذاء" المتهمة في وفاة مسن

تتجه الدولة إلى ميكنة المصالح الحكومية، لتقليل احتكاك طالب ومقدم الخدمة، للإنجاز من ناحية، ودرءا للمشاكل، خاصة وأن الأماكن التي تدار بالعامل البشري تشهد الكثير منها.

آخر هذه المشاكل، كانت بالأمس، حين نشبت مشادة داخل مكتب التأمينات الاجتماعية في بالعاشر من رمضان، انتهت بوفاة رجل مُسِنّ، عقب تعرضه للضرب بالحذاء من موظفة، قبل أن تُخلي النيابة سبيلها.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لقصة "فتاة التحذاء":

موظفة ضربت مُسنا بالحذاء

قال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن مواطنا يبلغ من العمر 65 عاما توجه إلى مكتب تأمينات أول العاشر من رمضان، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاش، وقعت مشادة بينه وبين الموظفة التي تعمل بالأرشيف.

وأشار المصدر، إلى أن الموظف توجه إلى مكتب المدير ليشكو له ما حدث، وفي أثناء ذلك، حضرت الموظفة، وتجددت المشادة بينهما داخل مكتب المدير، وتطور الأمر لاعتداءها عليه بالضرب بالحذاء".

وتدهورت الحالة الصحية للمواطن عقب الواقعة، وجرى استدعاء سيارة إسعاف، ونقلته إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر، وتوفي بمجرد وصوله إليه.

الشرطة تتلقى بلاغا بشأن واقعة فتاة الحذاء

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة أول العاشر من رمضان، من "عصام محمد"، يفيد باتهام (وداد. ا) موظفة بمكتب التأمينات الاجتماعية بالعاشر من رمضان، بالتسبب في وفاة والده، بعدما ضربته بالحذاء.

وانتقلت قوة من قسم شرطة أول العاشر من رمضان لمباشرة الواقعة، وجرى التحفظ على الموظفة وإحالتها إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

العقوبة القانونية لموظفة العاشر بعد مقتل مسن

قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون العام، حول العقوبة القانونية المحتملة على موظفة التأمينات، إنه من المرجح أن توجه لها تهمة ضرب أفضى إلى موت، وتعد في هذه الحالة جناية، تتولى فيها التحقيق النيابة العامة، لأنها المختصة بالجرائم، وليست النيابة الإدارية.

وأضاف سالم، لـ"الوطن"، أن العقوبة القانونية على هذه الجريمة، هي السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وفقا لرؤية المحكمة، موضحا أنها لن تصل إلى الإعدام، لأن المشرع يراعي الحالة النفسية للجاني عند ارتكاب الجريمة، وهناك فرق بين نية القتل أو الإيذاء البدني الذي أدي إلى قتل.

ونص قانون العقوبات في المادة 236 على "كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا، أو أعطاه موادا ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد، أو السجن من 3 إلى 7 سنوات، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن".

النيابة تصرح بدفن المسن

صرحت نيابة العاشر من رمضان بـ دفن جثمان المواطن بعد واقعة المشاداة مع موظفة اعتدت عليه بالحذاء.

وقال مصدر أمني، إن الوفاة طبيعية، وجاءت إثر تعرض المواطن لأزمة قلبية، وهبوط في الدورة الدموية.

إخلاء سبيل الموظفة المتهمة

قررت نيابة العاشر من رمضان إخلاء سبيل الموظفة المتهمة، بعدما انتقلت قوة من قسم شرطة أول العاشر لمباشرة الواقعة، وتم التحفظ عليها وإحالتها إلى النيابة التى تولت التحقيق، ثم أصدرت قرارها المتقدم.