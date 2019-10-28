ضبط 4 آلاف هارب وتحصيل 117 ألف جنيه بالغربية

أعلنت مديرية أمن الغربية، أمس، ضبط 4 آلاف و451 هاربا من أحكام، وتحصيل 117 ألفا و842 جنيها غرامات، خلال حملة قادها العميد وائل الصرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا بشن حملة أمنية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد وائل الصرفي رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 4 آلاف و451 هاربا من أحكام، تضمنت 1342 حكما جزئيا و157 حكما مستأنفا و2929 حكم غرامات و14 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 117 ألفا و842 جنيه غرامات، وضبط 8 متهمين محكوم عليهم في جناية.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.