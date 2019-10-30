مصادر: مد عمل موظفي التنفيذ بالنيابات يفيد الصادر ضدهم أحكاما غيابية

قالت مصادر قضائية وقانونية إنّ قرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بتكليف موظفي التنفيذ في النيابات الكلية والجزئية بالعمل لفترة مسائية حتى العاشرة مساء يوميا، يؤدي إلى تسهيلات كبيرة للمقبوض عليهم بشأن أحكام صادرة ضدهم، سواء فيما يتعلق بالأحكام الغيابية أو أحكام الجنح القابلة للاستئناف أو المعارضة.

وشرحت المصادر أنّ القرار يسمح بإجراء المعارضات الاستئنافية أو الاستئناف طوال مدة العمل الجديدة حتى العاشرة مساء طوال أيام الشهر، حتى في الإجازات الرسمية أو العطلات الأسبوعية، بما يمنع انتظار المعروضين على موظفي التنفيذ حتى اليوم الثاني وأحيانا الثالث، حين يكون اليوم التالي إجازة رسمية، لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأضافت المصادر أنّ القرار يسهل إجراءات التنفيذ في القضايا المستأنفة لمن يلق القبض عليه في كمين شرطي بمحافظة أو منطقة غير المطلوب التنفيذ عليه فيها، حيث يؤدي مدّ فترة العمل للعاشرة مساء إلى إمكانية إجراء محاميه المعارضة أو الاستنئاف وإرسالها له مباشرة، ليستفيد منه المقبوض عليه بدلا من انتظاره للعرض على موظفي التنفيذ في اليوم الثاني.

وأوضحت المصادر أنّ النيابات الكلية وجزئياتها تعمل حاليا على إنشاء الدفاتر اللازمة لمد فترات العمل في الفترات المسائية حتى العاشرة مساء طوال أيام الشهر، وتوزيع الموظفين على فترات العمل بما يسمح بالتطبيق الأمثل للقرار، ليستفيد منه المواطنين من أصحاب درجات التقاضي المستأنفة المطلوب التنفيذ عليهم في القضايا المختلفة.

وكان النائب العام قرر خلال اليومين الماضيين تكليف موظفي التنفيذ في النيابات الكلية وجزئياتها، بمد العمل حتى العاشرة مساء كل يوم، على أن يكون ذلك بصدور قرارات بدفاتر توزيع العمل وتوقيع الموظف المختص بالعلم، وإخطار أقسام ومراكز الشرطة لعرض المقبوض عليهم في أثناء تلك الفترات واتخاذ اللازم نحو الأحكام الصادرة قبلهم، وأرسلت إدارة النيايات بالنيابة العامة القرار الجديد إلى رؤساء الاستئناف والمحامين العامين لبدء إجراءات تطبيقه.