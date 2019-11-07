أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 1، برئاسة عبدالحليم محمد مدير الجمرك، محاولتي تهريب كمية من أدوات التجميل وأجهزة استقبال وتقوية إشارة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط "طيران العربية" رقم 622 القادمة من الشارقة، اشتبه محمد يوسف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من الشارقة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل مع أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على عبدالعظيم حمادة نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية من أحمد عمر مأمور الجمرك، تحت إشراف الدكتور ضياء نصار مدير الحركة، فتبين وجود 342 قطعة من أدوات التجميل والمكياج ملفوفة داخل طيات الملابس، وتقدر قيمة المضبوطات بـ300 ألف جنيه.

وفي المحاولة الثانية، وعلى نفس الرحلة اشتبه محمود حسب رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من الشارقة، نظرا لقصر الفترة بين السفر والعودة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من محمد يوسف مأمور الجمرك، وأمل حسن مدير الحركة، فتبين وجود 138 قطعة من أجهزة إرسال واستقبال الإشارة وأجهزة تقوية الإشارة وأسطوانات وكروت "بلاي استيشن" وسماعات ملفوفة بين طيات الملابس، وتبلغ قيمة المضبوطات 350 ألف جنيه.

وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 51 و52 لسنة 2019.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.