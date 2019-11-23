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45 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات الصغيرة بمصر

45 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات الصغيرة بمصر

النواب يهنئون وزيرة التضامن الاجتماعي بمنصبها الجديد في الأمم المتحدة

النواب يهنئون وزيرة التضامن الاجتماعي بمنصبها الجديد في الأمم المتحدة

تأجيل دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي لـ14 مارس 

تأجيل دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي لـ14 مارس 

"الأرصاد" تحذر: "حر وأتربة بداية من الإثنين ولمدة يومين"

"الأرصاد" تحذر: "حر وأتربة بداية من الإثنين ولمدة يومين"

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جهاز لاسلكي لمراقبة نسبة الأكسجين في دم الرضع والأطفال

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أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على القرض الاجتماعي من بنك ناصر

أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على القرض الاجتماعي من بنك ناصر

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رقم استثنائي.. مصر تحصد جميع جوائز أمم أفريقيا تحت 23 عاما

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