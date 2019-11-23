هنأ عدد من النواب أبطال المنتخب الأولمبي بعد حصولهم على كأس الأمم الإفريقية، أمس، والصعود لأولمبياد طوكيو2020.

وكيل رياضة البرلمان يهنئ المنتخب الأولمبي بكأس الأمم والصعود لأولمبياد طوكيو

تقدم الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة فوز منتخب مصر الأولمبي بكأس الأمم الأفريقية والصعود لأولمبياد طوكيو.

وقال "حسين" في بيان له أصدره منذ قليل إن هؤلاء الشباب يستحقون هذا الفوز لأنهم كانوا طوال البطولة يعملون بروح الجندي المصري المحارب وعزيمة الرجال، واستطاع أبناء مصر أن يرسموا الفرحة اليوم في كل مكان ببلدنا الغالية وأثبتوا من جديد أن الإرادة المصرية لا يستطيع أحد أن يتفوق عليها.

مؤكدا أن هؤلاء النجوم سيكونون هم نجوم المنتخب الوطني الأول لمصر وسيكون لهم شأن كبير في البطولات الرياضية الإقليمية والأفريقية والعالمية.

النائب عاصم مرشد يهنئ المنتخب الأولمبى بالفوز بكاس افريقيا والصعود لطوكيو

كما تقدم النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتهنئة لمصر والشعب المصري بعد فوز المنتخب الأولمبي لكرة القدم بكأس أفريقيا والصعود لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، مؤكدا أن نجوم المنتخب الأولمبي كانوا نجوما كبارا وعلى مستوى المسئولية بأدائهم المهارى رفيع المستوى ويستحقون التأهل لدورة طوكيو.

وقال "مرشد" في بيان له أصدره اليوم إن هؤلاء الشباب غلب على أدائهم طوال مباريات البطولة الروح الجماعية، فقد كانوا على قلب رجل واحد ولعبوا مباريات تاريخية تليق بهم وبمصر، ولذلك كان هدفهم الفوز وتحقيق البطولة والصعود لطوكيو وهو ماتحقق لهم، مطالبا من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم لهذا الفريق الذي سيكون واحدا من أهم الفرق المصرية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال السنوات القليلة القادمة.

ووجه "مرشد" التحية والتهنئة للجهاز الفني بقيادة المدرب الكفء الكابتن شوقي غريب ولجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري معربا عن ثقته في أن هؤلاء الشباب سيكونون على مستوى المسئولية في دورة طوكيو.

النائب حسين أبو جاد يهنئ المنتخب الأولمبي.. ويؤكد: أسعدوا الشعب المصري

توجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بالتهنئة للشعب المصري العظيم بفوز المنتخب الأولمبي المصري بكأس أفريقيا وصعوده الألعاب الأولمبية طوكيو، مؤكدا أن منتخب الفراعنة الأولمبي أسعد الشعب المصري وعشاق كرة القدم داخل المستطيل الأخضر وخارجه ويستحق عن جدارة التأهل لطوكيو.

ووجه "أبو جاد" في بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير لجميع نجوم الفراعنة على أدائهم البطولي والرجولي وقدرتهم على تقديم افضل الفنون والمهارات فى عالم كرة القدم مشيدا بالأداء الفنى رفيع المستوى للجهاز الفنى للفريق المصرى بقيادة المدرب الوطني الكابتن شوقى غريب والجهاز الإدارى للفريق.

كما وجه "أبو جاد" تحية قلبية لجماهير وعشاق كرة القدم على تشجيعهم الوطني وبصورة حضارية لنجوم الفراعنة خلال جميع مباريات البطولة، مؤكدا أن الشعب المصرى العظيم قدم صورة حضارية للعالم كله من خلال التشجيع والوقوف خلف المنتخب الاوليمبى بصورة رائعة حازت إعجاب العالم كله.

علاء والي: المنتخب المصري بصعوده لأولمبياد طوكيو أسعد المصريين

كما هنأ النائب علاء والى عضو مجلس النواب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو، مؤكداً أن المنتخب الوطنى بهذا الإنجاز العظيم أسعد المصريين.

وأشاد "والي" بالأداء الرجولي والبطولي الذي أسعد الشعب المصري بأكمله وبكافة انتماءاته الكروية، مشيداً بهذا الفوز الكبير والصعود لأولمبياد طوكيو، والذي يعد إنجازًا كبيراً لمنتخبنا الوطنى.

وأعرب " والى " عن تقديره للجمهور المصري الذي ضرب مثلا رائعا في التشجيع المثالي والوقوف خلف فريقه ليقدم صورة حضارية تليق بالشعب المصري العظيم.

النائب محمد المسعود يهنئ المنتخب الوطنى بحصوله على كأهل الأمم الأفريقية وصعوده لأولمبياد طوكيو

كما هنأ النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو، مشيداً بهذا الأداء البطولى والروح الرياضية العالية والإصرار على الفوز، والذى نتج عنه فوزاً كبيراً والحصول على الكأس والصعود لأوليمبياد طوكيو.

ووصف النائب محمد المسعود ما حققه هذا المنتخب بأنه "إنجاز كبير" أسعد جماهير الشعب المصرى.