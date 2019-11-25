أعلن رئيس قسم دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود الروسي ألكسندر رولوف أن عدة سفن من الأسطول أجرت مناورات في البحر المتوسط مع البحرية الجزائرية للتحكم بالملاحة المدنية والكشف عن القراصنة.

وقال رولوف في تصريح صحفي اليوم أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "الفرقاطة الأدميرال (ماكاروف) وسفينة الدورية (فاسيلي بيكوف) وقارب الإنقاذ (إس بي 739) التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي عملت مع البحرية الجزائرية لضمان الأمن البحري في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف رولوف: "لقد تضمنت هذه المناورات التدريب للسيطرة على الملاحة المدنية مع البحث عن السفن المشتبه في قيامها بالقرصنة والنشاط الاقتصادي غير القانوني".