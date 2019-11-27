نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ندوة بعنوان «دور المؤسسات الدينية في توعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا»، بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام.

رحب رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خالد الطوخي بمفتي الجمهورية، قائلا: «انتهز فرصة زيارةمفتي الجمهورية، التي لها معنى ومغزى هام جدا في هذا التوقيت الذي يواجه مجتمعنا المصري».

وأضاف الطوخي، «نتابع ما يحدث على الساحة من أكاذيب وافتراءات تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث الشك في كل الثوابت التي تربينا عليها ويستخدم في ذلك كل طرق التلاعب في العقول».

واعتبر رئيس أمناء الجامعة،: «الشك في الثوابت هي حرب تواجهها مصر وهي إرهاب فكري، ولابد التحصن بالافكار السليمة لمواجهة ذلك الإرهاب، وأخطر ما يواجه الشباب الآن موجة الإلحاد وللاسف لما تحاورت مع هؤلاء الشباب كانوا على درجة عالية من الإيمان».

وأكد الطوخي، أن الأفكار الخبيثة استطاعت التلاعب بعقول كثير من الشباب، ووجود مفتي الجمهورية لليتحاور مع الطلاب فرصة ذهبية للرد على كل هذه الأكاذيب التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه رحب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد العزازي بمفتي الجمهورية، قائلا: «ما احوجنا اليوم في وضع أمورنا الدينة في نصابها الصحيح لنبذ المغالاة لنتمسك بديننا الإسلامي الحنيف مؤمنين بالوسطية وداعين للسلام، لتوضيح الأمور الدينية لطلاب وشباب الجامعات».