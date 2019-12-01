"القابضة للتشييد" تعدد مزايا شراكة القطاع الخاص مع "الأعمال العام"

أكد المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن شراكة بين القطاع العام والخاص، يُتيح لشركات قطاع الأعمال التي لديها رصيد جيد من الأراضي في أماكن متفرقة للنمو والازدهار مرة أخرى، وإن بعض شركات قطاع الأعمال العام، لديها مشكلة في نقص السيولة، وضعف التمويل وبعض القيود الإدارية بسبب القوانين الموجودة.

وأضاف "أبو العطا"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن بشراكة القطاع الخاص بشركات قطاع الأعمال، تتحرر الشركات الأخيرة من القيود الإدارية، وتتلقى أيضًا نسبة كبيرة من العائد، حيث إن شركات القطاع الخاص ليست مقيدة بالقوانين القديمة، وتعاملها مع مؤسسات الدولة أكثر تحررا من شركات قطاع الأعمال.

وأشار رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص يساعد على الارتقاء بالمنتجات التي تنتجها الشركات، ويوفر تمويل كافٍ لشركة قطاع الأعمال أن ترتقي بأعمالها فيما بعد.