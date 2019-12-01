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الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية في الحديدة

الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية في الحديدة

رئيس وزراء مالطا يستقيل من منصبه في 18 يناير

رئيس وزراء مالطا يستقيل من منصبه في 18 يناير

فيديو.. خبير اقتصادي يعدد المزايا الاستراتيجية لـ"أنفاق بور سعيد"

فيديو.. خبير اقتصادي يعدد المزايا الاستراتيجية لـ"أنفاق بور سعيد"

"القابضة للتشييد" تعدد مزايا شراكة القطاع الخاص مع "الأعمال العام"

"القابضة للتشييد" تعدد مزايا شراكة القطاع الخاص مع "الأعمال العام"

محافظ المنيا: "مليش في الخطب ومكتبي مفتوح ومش بنام"

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