كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل حادث انفجار جسم غريب، في قرية "جزيرة الدوم" التابعة لمركز "أبو تشت" بمحافظة قنا، مما أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلين.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان أصدّرته عصر اليوم، أنَّ الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بانفجار جسم غريب ووقوع مصابين، وانتقلت الأجهزة وقوات الحماية المدنية، مع فرض كردون أمني لتفتيش وتعقيم محل البلاغ وجمع الأدلة.

عامل يعثر على جسم غريب ويحتفظ شهرين.. لينفجر به خلال قطع الأشجار

وبالفحص تبين استخدام عامل جسم غريب من مخلفات الحروب، وهو عبارة عن "قطعة حديدية مخروطة الشكل مدببة من الأمام ودائرة من الخلف بطول 14 سم بقطر 3 سم"، كـ"أَجَنَة" لتقطيع جذوع الأشجار، وخلال الطرق عليها انفجر ذلك الجسم، ونتج عن ذلك تطاير شظايا حديدية منه مُحدثة إصابته باشتباه كسور في أنحاء متفرقة بجسده، فضلًا عن إصابة ربة منزل وطفلين آخرين.

وبسؤال العامل، قال إنَّه عثر على ذلك الجسم بمنطقة متاخمة لمحل إقامته منذ شهرين، ولم يستخدمها، واليوم وفي أثناء استخدامه لها لقطع جذوع الأشجار والطرق عليها انفجرت مُحدثه إصابتهم.

وبسؤال ربة منزل المصابة، أيدت ما جاء بإقوال العامل، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.