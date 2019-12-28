تشكيل هيئة مكتب نادي القضاة الجديد.. "قايد" وكيلا و"صبحي" سكرتيرا عاما

أنهى مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض، خلال أول اجتماع له مساء أمس، تشكيل هيئة المكتب بالنسبة لبعض المناصب، وتقرر إسناد منصب سكرتير عام النادي للمستشار محمد صبحي.

"أبو سديرة" أمينا للصندوق و"رضا" متحدثا رسميا

وجرى اختيار المستشار حسين فتحي قايد وكيلاً أول لرئيس النادي، والمستشار طارق أبو زيد وكيلاً ثانٍ، واختيار المستشار شادي خليفة سكرتير عام مساعد، والمستشار حازم أبو سديرة أميناً للصندوق، والمستشار محمد هاني عبد الجابر أمين صندوق مساعد، والمستشار رضا السيد متحدثاً رسمياً باسم النادي.

وقالت مصادر قضائية، إنَّ مجلس إدارة النادي سيواصل اجتماعاته لاستكمال تشكيل المكتب، واختيار رؤساء اللجان النوعية بالنادي ومنها "الإسكان، والثقافة".

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّه لم يتحدد بعد موعد افتتاح مقر النادي بشارع شامبليون بوسط القاهرة بعد تطويره، مبنية أنَّه سيجرى التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بشأن هذا الأمر؛ ويرغب النادي في توجيه الدعوة لرئيس الجمهورية لحضور مراسم الافتتاح.

المرشحون لرئاسة النادي يدعمون المجلس المنتخب خلال اجتماع بمنزل أبو الخير بحضور الزند

في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية، أنَّ هناك لقاء جمع بين المستشار محمد عبدالمحسن والمستشارين يسري عبدالكريم وأحمد الشافعي وشادي شلبي المرشحين السابقين لرئاسة النادي في الانتخابات التي فاز بها "عبدالمحسن"، تلبية لدعوة المستشار عزت أبو الخير رئيس محكمة الاستئناف وأحد شيوخ القضاء، وبحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق.

وأضافت المصادر، أنَّ اللقاء جرى بمنزل "أبو الخير"،وأكّد خلاله جميع الحضور تكاتفهم ودعمهم الكامل لمجلس إدارة نادي قضاة مصر المنتخب واستعدادهم الكامل لتقديم العون والمساعدة في خدمة جميع قضاة مصر.

وكانت الانتخابات، شهدت حضور 5 آلاف و110 قضاة وعضو نيابة عامة من الأعضاء المقيدين بكشوف الانتخابات، البالغ عددهم 14 ألفًا و35 قاضيا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 4 آلاف و680 صوتا، والباطلة 430 صوتا، وحصد المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي، على 2627 صوتًا، ليحظى بثقة القضاة في رئاسة النادي لولاية ثانية.