تحدثت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، مع الإعلامية لميس الحديدي، عن تجاربها في عام 2019، خلال استضافتها في حلقة اليوم، من برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث".

وقالت لميس ممازحةً: "أنا اتسليت و2019 كانت سنة عجيبة شوية، دخلت المطبخ وعملت المحشي لعمرو، وأتقنت البيض بالبسطرمة، وعملت تسوق وسافرت لابني وسافرنا واتفسحت، وقرأت كتب، سنة وعدت".

لترد عليها أبلة فاهيتا ممازحةً: "الحمد لله إننا كنا قاطعين مع بعض الفترة دي".

وقالت أبلة فاهيتا، متحدثة عن ذكرياتها في عام 2019: "أفضل مكان زرته كان قبر حماتي، وكان أهم خبر شفته كان طلاق وائل كفوري، وسنة 2019 علمتني إن الطحال ملوش لازمة".