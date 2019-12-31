تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مشروع الرصف بشرق مدينة كفرالشيخ، بطاقة إنتاجية 120 طن/ ساعة من الأسفلت، إضافة إلى تفقد المحطة الجديدة، وذلك للنهوض بمشروعات الرصف بالمحافظة، المدرجة بالخطة الاستثمارية في موعدها المقرر وبالجودة المطلوبة وبالتكلفة المناسبة.

وقال المحافظ إنّه سيجرى تشغيل مشروع الرصف بالمحافظة، والذي يضم العديد من المعدات المختلفة اللازمة لأعمال الرصف، مع تدريب وتأهيل الفنيين والعمال العاملين بوحدة الرصف بمعرفة متخصصين من قطاع التدريب بوزارة الإسكان على استخدام التكنولوجيا في تشغيل المعدات.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام فوزي، رئيس قطاع التدريب بوزارة الإسكان، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام الطرق، وعدد من القيادات التنفيذية.

"نورالدين": "يهمني التواصل مع الناس وحل مشاكلهم"

من ناحية أخرى تفقد المحافظ عددا من إدارات الديوان العام حيث تابع العمل بإدارة خدمة المواطنين، واستمع لعدد من الشكاوى والطلبات، موجهاً بالحل العاجل لشكاوى الأهالي والتواصل معهم.

وأكد أنه يسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التي يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحاً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.

كما زار غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وتابع أعمال التطوير والربط الإلكتروني بغرف العمليات المختلفة وتشغيل الكاميرات بالشوارع والميادين الرئيسية، ومتابعتها بشاشات العرض بغرفة العمليات المركزية.

وكان محافظ الإقليم؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفا انه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة الى اتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل kafinfo@mahLyat.EG لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، كما يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك على الأيميل https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/ ورقم الهاتف 0473138961 والخط الساخن 19588 والواتس آب 01281661880 والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.