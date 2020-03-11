شيخ سلفي: النقاب يمنع الإصابة بـ كورونا

قال الداعية السلفي، سامح عبد الحميد، إن ارتداء النقاب يمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وغيره من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي والصدر.

وأضاف عبدالحميد، لـ"الوطن"، أن المنتقبة أقل عُرضة للإصابة بالفيروس، وكذلك الأقل نقلًا للعدوى، موضحًا أنه لم تسجل أي حالة إصابة بكورونا للمنتقبات سواء في مصر أو في دول الخليج.

وتابع الداعية السلفي، أن النقاب يتكون من طبقتين وسميك والمرأة تستخدمه استخدام شخصي حتى غسيله تقوم بنفسها وهو ما يضمن الوقاية من انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن النقاب واجب شرعي.

وتسعى دول العالم لتضييق الخناق على فيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وذلك عبر تشديد إجراءاتها الوقائية، في الوقت الذي تجاوزت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض حاجز الـ4 آلاف.