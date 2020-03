فيديو.. "كين واتانابي" يستعد لتقديم مسرحية "Pizarro"

منذ أول مشاركاته السينمائية في هوليوود، رشح لجائزة الأوسكار عن تجسيده لشخصية "اللورد كاتسوموتو" في فيلم "The Last Samurai 2003"، ليصب Ken Watanabe - كين واتانابي، هو الممثل الياباني الأكثر شهرة في هوليوود.

وعلى مستوى المسرح كان له مشاركات مميزة تحت أضواء مسرح برودواي في عام 2015، حيث شارك في المسرحية الموسيقية "The King and I" بتجسيده لشخصية "الملك سيام"، ويحصل على جائزة أفضل ممثل رئيسي في جوائز توني المسرحية، ويكون هو أول ممثل ياباني يحصل على تلك الجازة.

وفي الفترة الأخيرة، كان "واتانابي" مشغولا في طوكيو استعدادا للعب دور "الفاتح الإسباني" في العرض المسرحي "Pizarro" وهي إعادة تقديم للعرض المسرحي الذي قدم عام 1964 "The Royal Hunt of the Sun"، والعرض المسرحي من تأليف الكاتب المسرحي الإنجليزي السير بيتر شيفر.

ويأتي تقديم العرض المسرحي في إعادة افتتاح مسرح باركو في مدينة شيبويا اليابانية، بعد أعمال إعادة البناء التي بدأت في عام 2016.

وقال "واتانابي" في حديث لصحيفة "The Japan Times": "المسرح هو فن عجيب ، لأنه مازال موجود حتى الوقت الحالي، وهذا هو السبب في أن المسرحيات تتطلب منا اتجاها مختلفا وإلهامًا كبيرا، لتحقيق أفضل إنتاج في كل مرة".