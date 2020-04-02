توزيع 45 ألف شريحة تابلت على طلاب أولى ثانوي بالدقهلية

أعلن على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن توزيع 45 ألف شريحة تابلت بنسبة 98% من طلاب الصف الأول الثانوي، وذلك حتى اليوم في 17 مدرسة، تم اختيارها بكل إدارة تعليمية لمنع التكدس والزحام أمام مقرات الشركة المصرية للاتصالات.

وقال "عبد الرؤوف، في تصريح صحفي، إنه طبقا لخطة المديرية، فقد بدأ يوم الاثنين الموافق 30 مارس أعمال توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وتوافد أولياء الأمور للحصول على الشرائح، حيث تم التأكيد على مراعاة اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحمى العاملين وأولياء الأمور ومنع التكدس والازدحام حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف أنه يتابع الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب وأولياء الأمور وتوفير مقاعد انتظار كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم حفاظاً على عدم التكدس والاختلاط\، مطالبا بأهمية توعية الطلاب بالالتزام بهذه الإجراءات الوقائية، ومشددا على المتابعة المستمرة لتعقيم وتطهير هذه المقرات حتى يتم الانتهاء من أعمال التسليم.

وذكر أن عدد الطلاب يبلع 46 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي وسوف يعقد الامتحان التجريبي الإليكتروني اعتباراً من 5 أبريل الجاري.