أبو غزالة: لابد من وجود ترخيص لأي مستخدم للإنترنت لمنع انتحال الصفة

قال طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي العالمي، إنه ترأس عام 2004 لجنة في الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، وطالب أن يكون هناك نظام يدير الأمر وأن يوضع نظام للسيطرة عليه لتصبح أداة خيرة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة": "وطلبت أن من يتعامل على الإنترنت أن يملك ترخيص مهني، ومن لا يملكه لا يحق له أن يدخل عليه، وكتبت لجون بايدن بصفته رئيس الكونجريس وقتها وقلت له أنا خايف على الإنترنت لأن 75% من المستخدمين من الصين و10% فقط من الولايات المتحدة، كما أن الصين لها نظام إنترنت داخلي وتسعى لإطلاق آخر عالمي وإذا حدث هذا سيصاب العالم بانهيار كامل".

وتابع أن الأمريكان ردوا عليه بأنهم لن يسمحوا لأحد أن يتدخل في الإنترنت، و"مفيش حد عليه سيادة وإنسوا أي إدارة مما تسبب في تسلل الإرهاب لكل البيوت".