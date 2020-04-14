منافذ سلع غذائية متحركة وثابتة استعدادا لشهر رمضان بأسيوط

استعدت محافظة أسيوط لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بفتح منافذ بيع ومعارض سلع غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بمختلف المراكز والأحياء.

من جانبه، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض معارض السلع الغذائية والخضار والفاكهة، والتي أُقيمت بحي غرب وشرق مدينة أسيوط، وذلك بميدان سيتي وميدان المجذوب بحي غرب، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان، وتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغش التجارى وارتفاع الأسعار، وتنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أقسام المواد الغذائية بمعرض حزب مستقبل وطن بميدان سيتي، واستمع إلى شرح عن أسعارها وأنواعها وتوافر كميات كبيرة منها، مشددًا على مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير المستمر لأقسام المعرض، وتنظيم عملية دخول المواطنين، وحركة الشراء والبيع، واستعمال الأكياس البلاستيكية في تغليف وتعبئة المواد الغذائية.

وأكد المحافظ فتح منافذ متحركة وثابتة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بجميع القرى والمراكز، بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها، استعدادًا لشهر رمضان المبارك وسد احتياجات المواطنين.