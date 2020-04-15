بسعر يبدأ من 76 ألفا و195 دولارا.. مواصفات "كاديلاك إسكاليد 2021"

أعلنت شركة "جنيرال موتورز" سعر الموديل الجديد من العلامة التجارية "كاديلاك" والذي زاد بمقدار 1000 دولار من الجيل السابق، حيث يبدأ سعر "كاديلاك إسكاليد" الجديدة من 76195 دولارًا.

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية أبرز المواصفات الخاصة بالسيارة الجديدة.

- السيارة بمحرك البنزين القياسي V8 سعة 6.2 لتر مع قوة حصانية تبلغ 420 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 460 رطلًا (623 نيوتن متر).

- ستبيع كاديلاك أيضًا ببيع سيارات الدفع الرباعي الرائدة مع محرك توربيني اختياري سعة 3.0 لتر مصنف، بقوة 277 حصانًا، وعزم دوران مماثل V8.

- تأتي بعدة مواصفات منها (مثل التحكم المغناطيسي بالقيادة ، وفرق إلكتروني محدود الانزلاق، وحزمة تكامل القطر، يتضمن الأخير وحدة تحكم متكاملة بالفرامل ، وإرشادات مساعدة وصلة الجر، وتطبيق القطر، وكاميرا).

- تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مع نظام دفع رباعي للعجلات، وتعليق خلفي مستقل.

- يحتوي الجيل الجديد من السيارة على عدة أنظمة من الأمان والترفيه منها (نظام صوتي من نوع AKG، وتقنية سوبر كروز الرائدة من كاديلاك، نظام سوبر كروز - ويتيح القيادة بدون استخدام اليدين على أكثر من 200 ألف ميل من الطرق السريعة-، قدرة التحكم بقوة الصوت من قبل الراكب الأمامي، وصوت تعليمات نظام الملاحة، ونظام ملاحة مدعوم بتقنية الواقع المعزز، ونظام الرؤية المحيطية، ومرآة الكاميرا الخلفية).

من المقرر أن تبدأ مبيعات إسكاليد 2021 في أواخر هذا العام، وسوف يتم الإنتاج في مصنع جنرال موتورز في أرلينجتون بولاية تكساس.