يتعدم عشان ابننا يرتاح.. أسرة ضحية البلطجة بالسلام تطالب بالقصاص

"مش هنرتاح إلا بعد ما البلطجي يتعدم، مفيش حل غير القصاص من المجرم اللي قتل ابننا في وضح النهار لما قال له بلاش شرب حشيش قدام الجامع".. بتلك الكلمات طالبت أسرة الشاب أحمد حسن ضحية البلطجة في مدينة السلام النيابة العامة بالقصاص من القاتل، وتقديمه إلى محاكمة جنائية عاجلة حتى ينال عقابه أمام القضاء العادل.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم"محمود ش"، بتهمة القتل العمد، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعدما واجهته بأدلة الاتهام وتحريات المباحث وأقوال شهود العيان على الحادث.

وشرحت الأسرة تفاصيل الواقعة خلال جلسة التحقيق "إحنا في مدينة السلام مساكن الجمهورية 2، المنطقة عندنا بقت عبارة عن منبع استروكس الناس خايفة من البلطجية، عشان كده أحمد اتكلم عشان مش عاوز المخدرات تنتشر في المنطقة عشان ولاده وأبوه وأمه وبنات الناس، وكمان جمب الجامع القريب من المنزل"

وأضافت الأسرة: "أحمد كان الأول بيكلمهم ويقولهم بلاش مرة واتنين، وبعد كدة بقى يزعق معاهم عشان يمشوا، وفي يوم الاربعاء قبل الفطار اتمسك اللي مشغلهم، وفي القسم قالولهم ده حد من المنطقة اللي مبلغ فهما حطوا في دماغهم إن احمد هو اللي مبلغ عنهم، وهو اللي سلمه للحكومة".

وأضافت أسرة الضحية، أن الجناة "بدأوا يفتعلوا المشاكل، فبعتوا 2 يشربوا استروكس قدام الجامع عشان احمد يزعقلهم، واتخانقوا معاه، اونتظروا أحمد وهو راجع من الشغل، وزعقلهم وطردهم وقالهم ده انتو حتى علي باب جامع، وبعدين راحوا تاني المربع اللي هما بيقعدوا فيه عند بيت والده البلوك، وعملوا مشكلة مع أبوه وأخوه فجر الخميس، وضربوا أبوه الراجل الكبير 74 سنة واتعور 6 غرز".

وتابعت الأسرة، أن أحمد "كان نايم قبل السحور قام علي تليفون إن في خناقة مع أبوه وأخوه، وأبوه متعور، وطبعًا نزل، وأول ما شافوه كان مترصد له غدر بيه من غير ما ياخد باله، واداله أول طعنة عند الفخد، وقطعت الشريان الرئيسى للقلب وعمقها 20 سنتي، وطعنة في جنبه، وطعنه عند كتفه، كان دمه بيتصفي وتوفي في وقتها، والقاتل المجرم واقف يقول قتلته لو حد عاوز يموت يجي وده جزاء اللي يتكلم".

وأضافت "أحمد عنده 3 أبناء، أكبرهم في أولى ثانوي، وبنت في الإعدادية، وولد في ابتدائي"