تطوير حديقة المطار.. ومزارات ترفيهية لخدمة أهالي الوادي الجديد

قال المهندس محسن مغربي، مدير عام مديرية الطرق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه يجري حاليا استكمال أعمال خطة تطوير مشروع حديقة المطار بمدينة الخارجة.

وأكد مغربي، أن فكرة التطوير تستند إلى أهمية موقع الحديقة باعتبارها أول مكان تقع عليه عين الزائرين للمحافظة من الخارج في ظل ما تشهده مراكز المحافظة الخمسة، من مشروعات استثمارية وإنتاجية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف أن الأعمال الجاري تنفيذها خلال المرحلة الراهنة، تشمل حمام سباحة للكبار وآخر لصغار الأعمار، بالإضافة إلى ملعب خماسي وملعب كرة طائرة ملحق بها بعض رياضات ألعاب الماء للأطفال.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تضم الحمامات الترفيهية بداخلها مراكب صغيرة لتبدأ الرحلة من النيل مرورا بالبحر المتوسط والأحمر، وفقا لمجسم خريطة جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى وجود تراك للدراجات الهوائية وأماكن انتظار للسيارات بجانب أماكن خضراء وكافيهات للترفيه عن أبناء المحافظة وزائريها.