إزالة 234 تعديا بمراكز قويسنا وشبين الكوم وسرس الليان

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إن إجمالي ما جرى تنفيذه من إزالات للتعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بلغ 234 حالة تعد بإجمالي مساحة 10 أفدنة و7 أسهم، خلال فترة الحظر من يوم 25 مارس وحتى الخميس 21 مايو الجاري.

وأكد استمرار تنفيذ حملات الإزالة بجميع قري ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة ومعاقبة المخالفين .

ومن جانبه شدد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية للتصدي للمخالفين خلال أجازة عيد الفطر.