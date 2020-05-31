علامات استرشادية وإجراءات احترازية قبل عودة عمل المحاكم بالقليوبية

اتخذ مجمع محاكم بنها عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وخاصة مع تطبيق إجراءات التعايش قبل عودة واستئناف جلسات المحاكمة واستقبال مئات المواطنين تتضمن الاستعدادات وضع علامات تباعدية وتقسيمات داخل كل قاعة المحكمة وفي البهو الرئيسي لها، وأمام الأسانسيرات التي يستخدمها الجمهور صعودا وهبوطا، للنيابات وقاعات المحكمة، علاوة على وضع علامات استرشادية للتباعد بين المواطنين وملصقات أمام قاعات المحكمة.

واستمر عمال النظافة في عمليات التطهير، عقب كل جلسة تجري حاليا أثناء النظر في تجديد حبس المتهمين، ومنع أي من المواطنين والمترددين عليها من الدخول دون ارتداء الكمامات.