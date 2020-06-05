إقلاع رحلتين من بيروت لإعادة 435 مصريا للقاهرة

يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلتي طيران استثنائيتين، لإعادة المصريين العالقين في العاصمة اللبنانية بيروت، منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعد رحلتي اليوم، أخر رحلتين تسيرهما وزارة الطيران المدني، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، خلال هذه الفترة لإعادة 435 من العالقين هناك، حيث سيرت وزارة الطيران المدنى حتى الآن، 7 رحلات استثنائية إلى هناك على متن مصر للطيران وإير كايرو، لإعادة 1400 مصري، خلال 72 ساعة، كانت أولهم يوم الأربعاء الماضي.

وتعود جميع الرحلات القادمة من بيروت إلى مطار القاهرة الدولي، حيث يخضع الركاب لاختبارات فيروس كورونا، داخل صالة الوصول بالمطار، من قبل أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، قبل مغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.