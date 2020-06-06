262 فرنسيا يغادرون القاهرة على متن رحلة استثنائية

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رحلة طيران تابعة لشركة إير فرانس وعلى متنها 262 فرنسيا إلى فرنسا بخلاف طاقم الضيافة الجوية المصاحب للرحلة.

وقالت مصادر بالمطار إن رحلة إير فرانس، وصلت المطار قادمة من فرنسا مساء أمس، وعلى متنهما طاقم الضيافة بينما أقلعت وعلى متنها 262 مواطنا ما بين عاملين بالسك الدبوماسي وطلاب، وعدد من أعضاء الجالية الفرنسية بالقاهرة، كانوا عالقين بمصر منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم.

وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة السفر، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل سفرهم.