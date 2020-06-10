بـ 128 ألف طالب.. طوارئ بالمشيخة لاستقبال الثانوية الأزهرية

أعلنت مشيخة الأزهر حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي تبدأ يوم الأحد 21 يونيو. حيث تستقبل 635 لجنة عامة بالمحافظات يمتحن فيها 128495 طالبا أزهريا.

ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالب بالقسم العلمي. كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب.

واستحدث الأزهر الشريف من خلال قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات نظاما الكترونيا خاصا بأرقام جلوس الطلاب.

وتم نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الانترنت من خلال بوابة الأزهر الالكترونية، ويتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي.

من جهته، أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات صحفية، أن القطاع اتخذ استعداداته الكاملة لانعقاد الامتحانات، مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، كما أنهت المناطق الأزهرية استعداداتها بالكامل، وتم وضع ضوابط خاصة هذا العام من أجل أن تمر الامتحانات بسلام.

كنترول جديد

فيما قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن هناك ضوابط للعمل داخل الكنترول، حيث يتم تنظيم الإقامة والإعاشة بشكل كامل داخل الكنترول.

وأضاف، في تصريحات نشرتها "صوت الأزهر" الصادرة عن المشيخة: وضعنا ضوابط للتجمعات بين المعلمين وكذلك للإقامة والنوم وحتى دخول الحمام ودخول المطعم وتناول الوجبات، وقسمنا الغرف في الكنترول بحيث تقسم الغرفة الواحدة لغرفتين "أ" و"ب"، من أجل التباعد الصحي المطلوب، وسيكون بكل حجرة 12 عضوا، كما أن الطلاب بكل لجنة عددهم 12 طالبا فقط.

ونوه بأنه تم نقل الكنترول من معهد الليبي إلى مجمع معاهد مدينة نصر؛ لتوفير غرف أكثر؛ فهو يضم ثلاثة مبانٍ بكل مبنى أكثر من خمسين حجرة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب من البنين والفتيات بالقسمين العلمي والأدبي يبلغ 128 ألفا 495 طالبا وطالبة.

وأكد عبدالعظيم أنه تم وضع ضوابط خاصة لأن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام لها طابعا خاصا، نظرا لأنها تأتي في ظروف استثنائية.

وقال عبدالعظيم، إن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي سيتم التعامل بها داخل اللجان وفي غرف الكنترول وفي مراكز التصحيح، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين، وكذلك العاملين والإداريين، منوها بأنه سيتم تأمين كل التجمعات تأمينا شاملا، حيث سيتم تعقيم جميع مقار اللجان بشكل يومي من خلال متابعة وتكليف مسؤولين بالمناطق الأزهرية لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير التي سوف تجرى بشكل يومي.

كما سيجري تعقيم وتنظيف وتطهير محل إقامة المراقبين، وكذلك مقار الكنترول، بما فيها غرف التصحيح والإقامة، والمراحيض والطرقات وحتى الأبواب والشبابيك والمقاعد والمكاتب.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، على أنه تم التنبيه على الطلاب والمراقبين وأعضاء الكنترول ومراكز التصحيح بضرورة التعقيم وغسل الأيادي وارتداء الكمامات بشكل دائم أثناء انعقاد الامتحانات، إضافة للتنبيه على المصححين والمعلمين بمراكز التصحيح بضرورة إحضار الأدوات الشخصية وعدم استخدام أدوات الزملاء

كما تم تجهيز أماكن الإقامة بشكل مختلف هذا العام، بحيث لا توجد تجمعات أو مشاركة بين المعلمين في استخدام الأدوات، بما فيها أدوات الطعام والشراب، حيث سيتم استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد.

وأوضح عبدالعظيم أنه لن يسمح بدخول الامتحانات دون ارتداء كمامات، سواء للطلاب أو المراقبين أو العاملين، كما سيتم تزويد اللجان بمقياس حراري لقياس درجة حرارة الطالب قبل دخول اللجان، وفي حالة وجود طالب يعاني من ارتفاع درجة الحرارة سيتم استثناؤه للدخول في الدور الثاني وله درجته في المادة كاملة؛ لأن له عذر صحي.