13 معلومة عن مدينة السلوم في تطبيق الحظر ومواجهة كورونا

فى الوقت الذى تواجه فيه الدولة، تحديات عديدة فى مواجهة كورونا، وتوقف السياحة والمطارات، فى ظل عدم الاستقرار الأوضاع في ليبيا الشقيقة، تجد مدينة السلوم الحدودية، في حالة هدوء واستقرار، وأبنائها حراس لبوابة مصر الغربية، ويجرى بها بعض المشروعات، التى تنهض بها فى جزء مهم وأصيل من تراب الوطن.

وتنشر "الوطن"، 13 معلومة حول مدينة السلوم وسكانها، ومدى التزامها بالحظر، وكيفية مواجهة فيروس كورونا.

- تقع فى أقصى حدود مصر الشمالية الغربية.

- تبلغ مساحتها 35 كم.

- تبعد نحو 215 كيلومتر عن عاصمة المحافظة مدينة مرسى مطروح.

- يبلغ عدد سكانها نحو 14 ألف نسمة.

- يوجد بها مقابر ضحايا دول الكومنولث من الحرب العالمية الثانية، ويعد من المزارات السياحية.

- يعمل أهلها فى مهنة الصيد والتجارة.

- تقع بها هضبة السلوم المُطلّة على خليج السلوم وترتفع عن البحر 11 ألف قدم.

- يقيم فيها قبائل المعابدة وأولاد على.

- يوجد بها أجمل ساحل يطل على البحر "ساحل السلوم".

- يعد منفذ السلوم البرى بها شريان الحياة الرئيسى الذى يعيش من خيراته أبنائها.

- أبناء السلوم حراس بوابة مصر الغربية حفروا أسمائهم من ذهب فى وقوفهم خلف أجهزة الدولة فى أحلك الأزمات والمواقف.

- نفذ مجلس المدينة خطة تطهير وتعقيم المدينة بالكامل من فيروس كورونا والمصالح الحكومية به من الادارات الفرعية لمديريات الخدمات ومنفذ السلوم ومبنى مجلس المدينة والمستشفى.

- يلتزم سكانها بمواعيد وتوقيتات الحظر ومحلاتها التجارية فى ظل المواجة جائحة كورونا.