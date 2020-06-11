بعد رسوم الموارد المالية.. أسعار الخدمات المتاحة بالشهر العقاري

منذ اللحظة الأولى من إعلان إصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العدد من الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار الفيروس، كان أهمها تلك المصالح الحكومية والتي تتطلب قضاء الخدمة بها الذهاب إايها والتزاحم بين المواطنين، وجاء الشهر العقاري ليكون في مقدمة تلك المصالح الحكومية، لكن منذ فترة وجيزة جرى إتاحة عدد من الخدمات ليتم إجراءها من مقر الشهر العقاري.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت على مشروع مقدم من الحكومة المصرية بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، من بينها فرض 5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.

وتستعرض "الوطن" الخدمات التي جرى تفعيلها في مصلحة الشهر العقاري حتى الآن وأسعارها بعد الرسوم المقرره عليها، كالتالي:

- إثبات التاريخ للمحررات: كانت تبلغ قيمة تأشير إثبات التاريخ 15 جنيها، وبعد تطبيق رسوم تنمية الموارد المالية 5 جنيهات أصبحت 20 جنيها.

- التصديق على الدفاتر التجارية: كانت تبلغ قيمة التصديق على الدفاتر 10 جنيهات، لتصبح 15 جنيها بعد فرض الرسوم.

- التوكيل الخاص بصرف المعاش: كانت تبلغ قيمة الرسم خمسة جنيهات، لتصبح 10 جنيهات بعد فرض الرسوم.

- توثيق الشهادات: تبلغ قيمة رسم توثيق الشهادات 10 جنيهات عن الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها "الشهادات"؛ لتصبح قيمة الروقة الأولى 15 جنيهات.

- التوكيل الخاص: تبلغ قيمة التوكيلات 15 جنيهًا عن كل إشهاد من الشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها؛ لتصبح بعد الرسوم 20 جنيها.

- تأشير السجلات والمحررات: تبلغ قيمة التأشير على السجلات والمحررات 15 جنيهًا، لتصبح بعد الرسوم 20 جنيها.