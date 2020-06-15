البرلمان يوافق على نسب تمثيل المرأة بالقوائم الانتخابية

ووافق البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، على نسبة تمثيل المرأة بقوائم الانتخابية، وذلك بعد الموافقة على أن يكون تمثيل المرأة بمجلس الشيوخ بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وتنص المادة 4 على: "يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعدا سبع نساء على الأقل. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.