إصابة 6 بقرية نجريج بفيروس كورونا

سجلت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الانجليزي، 6 إصابات بـ "كورونا"، بينهم 4 من أقارب اللاعب بجانب حالة وفاة، شهدتها القرية أمس.

وقال المهندس ماهر شتيه، عمدة القرية، مع بداية انتشار فيروس كورونا، تم تشكيل لجنة شعبية لتوفير الإجراءات الاحترازية والقيام بأعمال التطهير والتعقيم في شوارع القرية، ومساعدة العمالة غير المنتظمة وتوفير كافة احتياجاتهم من المستلزمات الغذائية.

وتابع العمدة: "فوجئنا بأحد الشباب يكتب بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه مصاب بفيروس كورونا وعزل نفسه في المنزل وتعمد أن يصافح أهالي القرية بهدف وضع القرية في حجر صحي كامل، مطالبا الكل بالذهاب لإجراء تحاليل لأنفسهم".

وأشار إلى أن الشاب كان يعلم ان نتيجة عينته سلبية ولم يصب بـ "كورونا" أثناء مخالطته لوالده، وما نشره كان نتيجة تعرضه للتنمر من قبل الأهالي، وذلك بعد أن تبين إيجابية عمته "س. ع. غالي" بائعة خضروات، و2 من بناتها وزوج ابنتها، إلى جانب إصابة والده "م. غالي"، وفوجئ بحالة من التنمر من قبل البعض من أهالي القرية، وهو ما دفعه إلى ذلك بعد عدم قدرته على العمل وجلوسه في المنزل.

ولفت إلى أنه يعمل سباكا، ورفض البعض من أهالي القرية التعامل معه بجانب اتهامه وأسرته بأنهم السبب وراء دخول فيروس كورونا إلى القرية من خلال عمته التي تعمل بائعة خضروات في الأسواق.

وأكد أنه نجح في احتواء الموقف من الشاب ، وتم حذف ما كتبه على صفحته الشخصية، وكتابة اعتذار وتوضيح مكانه.

وكشف أحد كبار أهالي القرية، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن القرية سجلت 6 حالات مؤكدة بفيروس كورونا، بينهم 4 من عائلة اللاعب محمد صلاح غالي، وهناك 3 حالات تم الاشتباه في إصابتهم وتم إجراء التحاليل لهم، وننتظر النتيجة.