مصادر بـ"عزل الإسماعيلية: تأثر الحالة النفسية لرجاء الجداوي بسبب إيجابية التحليل الثالث

كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل بالإسماعيلية أن الحالة النفسية للفنانة رجاء الجداوي تأثرت كثيرا بعد إيجابية التحليل الثالث للفيروس، وخاصة أنه كان منتظر أن تكون التحاليل سلبية نتيجة لطول المدة التى قضتها الفنانة بالمستشفى، والتى وصلت إلى 28 يوما قضت منهم 19 يوما بالعناية المركزة و8 أيام بالعناية العادية.

وأشار الأطباء إلى أن الفنانة على جهاز التنفس الصناعي سيباب منذ دخولها العناية المركزة، وأنها مازالت تعاني من مشكلة في التنفس وأن نسبة الأوكسجين فى الدم طببعية والنبض عادى وأيضا درجة الحرارة مستقرة ، ومجمل الحالة مستقرة إلى حد ما تشعر بكل من حولها وهناك تحسن بطيء جدا.

وكانت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجدوى قد طالبت بالدعاء لوالدتها وخاصة بعد إيجابية التحليل الثالث اليوم.

ومر على وجود الفنانة رجاء الجداوى بمستشفى عزل أبو خليفة 28 يوما قضت منهم 19 يوما في العناية المركزة و9 أيام أولى فى العناية العادية.

وبداية من يوم الثلاثاء قبل الماضى تم نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة بالدول الأول من المستشفى بعد تعرضها لبعض الأعراض الشديدة ومنها ارتفاع شديد فى درجة الحرارة وآلام فى الصدر وضيق فى التنفس وتم وضعها على جهاز تنفس صناعى متصل بسباب لنقل الهواء إلى الرئتين عبر الفم أو الأنف، وتم حقنها بجرعتي بلازما يومى السبت والأحد قبل الماضيين إلا أن الحالة لم تتحسن كثيرا.