مبادرة للأوقاف والشباب والرياضة للتوعية بالإجراءات الوقائية من كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف، وجود مبادرة الأوقاف والشباب والرياضة، للتوعية المجتمعية بالإجراءات الوقائية من كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أن المبادرة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة، للتوعية المجتمعية بالإجراءات الوقائية من كورونا

وقال الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، ستقوم مجموعات من الشباب المدرب المتطوع بوزارة الشباب والرياضة، بتوعية المواطنين عند قصدهم للمساجد، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الأوقاف، وأهمها:

1- ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.

2- اصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية).

3- وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.

4- عدم المصافحة أو المعانقة.

وسيسهم المتطوعون من وزارة الشباب والرياضة، في تنظيم دخول المصلين للمساجد.

وسيقوم الأئمة، بالتذكير بهذه الإجراءات قبيل كل صلاة، وذلك لرفع مستوى الوعي بأهمية الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونسأل الله العلي العظيم، أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.