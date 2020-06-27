بـ21 إجراء.. شروط فتح المطاعم والمقاهي والأندية بالجيزة
كتب:
سلامة عامر
05:53 ص | السبت 27 يونيو 2020
وضعت محافظة الجيزة، 21 إجراءً ضمن الضوابط والآليات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بفتح المطاعم والمقاهى والأندية بدايه من اليوم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش والمتابعة، والمنوط بهم المرور على المقاهي والمطاعم، بالتعاون مع شرطة المرافق، وعدم التهاون فى تطبيق الاجراءات الخاصة بفتح هذه المنشآت.
وشملت الضوابط التي وضعتها محافظة الجيزة الآتي:
1- التزام مدير المنشأة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والإشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل.
2- يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.
3- نسبة الرواد لاتزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين إشعار آخر.
4- ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1 متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات.
5- تشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.
6- غلق أماكن ألعاب الأطفال.
7- حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاطات تتعلق بتجمعات المواطنين.
8- توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى.
9- وضع لافتات إرشادية بمدخل المنشأة لمنع دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.
10- توفير أدوات تطهير الأيدي في مدخل المنشأة.
11- حظر الخدمة الذاتية بالبوفيه، مع السماح بخدمة البوفيه (غير المفتوح)، واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.
12- حظر تقديم الشيشة.
13- إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام وإستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام ـقدر المستطاعـ وفى حالة استخدام المفارش القماش، يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.
14- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.
15- توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.
16- وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياة والمصاعد.
17- الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دورى فى كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياة بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
18- تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.
19- وضع الإرشادات التوعوية بجميع أنحاء المنشأة.
20- توفير سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس بالحمامات والمطابخ.
21- التخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.