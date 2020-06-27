رئيس النمسا: الأمم المتحدة أرست حجر أساس لتعاون دولي ناجح

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم، أهمية الاحتفال، اليوم، بالذكرى 75 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية أرست حجر الأساس "لتعاوننا الدولي الناجح اليوم مع كل دول العالم".

وقال دير بيلين، في تصريحات، بهذه المناسبة، إن "مجتمعنا الدولي يواجه تحديات كبيرة أهمها وباء كورونا وحل أزمة المناخ، وإحلال السلام والقضاء على الفقر في العالم".

وأضاف رئيس النمسا،"أنه لا يسعنا إلا أن نواجه هذه التحديات معا في تعاون وثيق وبناء بين جميع البلدان"، مشيرا إلى أن النمسا عضو في المنظمة العالمية منذ 65 عاما وتفخر باستضافة أحد مقار الأمم المتحدة.