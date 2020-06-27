استمرار حملات النظافة والتعقيم بالقنطرة شرق تزامنا مع عودة العمل

أعلن اللواء عمر إدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، مواصلة حملات التطهير والتعقيم التي تتم للمصالح الحكومية، حيث تم اليوم تطهير مجمع المصالح والسجل المدني، تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف حملات التعقيم والتطهير بجميع الأماكن، خاصة الأماكن التي يتردد عليها المواطنون من المصالح الحكومية.

وأكد رئيس المركز والمدينة، على استمرار حملات التعقيم اليومي والتنسيق مع الإدارة الصحية بهذا الشأن، ومتابعة أعمال رفع كفاءة المتنزهات والحدائق بالمدينة، حيث تم صيانة حديقة وسط البلد وحديقة 30 يونيو، وحديقة مجمع المصالح، ومتنزة 75، وذلك بواسطة قسم الحدائق والمتنزهات بإشراف المهندس مصطفى السيد، كما تم متابعة أعمال رفع المخلفات والقمامة بالمدينة القديمة والجديدة، تحت إشراف المهندس محمد علي، نائب رئيس المدينة.

وفى نفس السياق تابع رئيس مدينة القنطرة شرق، أنشطة القرى التابعة للمركز، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الأبطال بالتعاون مع شبكة الكهرباء بعمل صيانة لمحول الكهرباء المغذي لمحطة المياة المغذية لقرية العبور، وذلك لتوصيل المياه، بجانب السير في إجراءات تركيب محول جديد، بالإضافة إلى أنشطة الوحدة المحلية لقرية السلام، حيث تم إزالة الأشجار الغريبة الموجودة حول الوحدة المحلية وبشوارع القرية وذلك ضمن حملة النظافة بالقرية، كما تم استكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالقرية، وتركيب كشافات لليد الموفرة، تحت إشراف محمد صابر رئيس قرية الأبطال ومحمد عبدالسلام رئيس قرية السلام.