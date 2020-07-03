إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1300 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته (5 طن "أسماك ماكريل") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط مالك مصنع "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته (4 طن سلع غذائية "زيت صويا" مستلزمات إنتاج) معبأة داخل براميل بدون بيانات "مجهولة المصدر" ، وكذا ضبط (4700 عبوة "زيت طعام") منتج نهائى ومستلزمات تعبئة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط المدير المسئول عن محل "غير مرخص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2500 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى – كمامة") بقصد رفع أسعارها على المستهلكين.

· ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (4200 قطعة مستلزمات طبية) مجهولة المصدر، ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط المديرة المسئولة عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة الإسكندريةالقاهرة) لإستيلائها على مبلغ (131309 جنيه) بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة تشغيل الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتصرفها فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، وفقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية .

· تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (206) قضية بإجمالى مضبوطات (8694) عبوة سجائر .

· تم إتخاذ الإجراءات القانونية.