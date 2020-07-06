حدادا على رجاء الجداوي.. مذيعات برامج التوك شو يرتدين الأسود

حرصت عدد كبير من مذيعات برامج التوك شو على ارتداء اللون الأسود حزنا على الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت صباح أمس إثر معاناتها مع فيروس كورونا.

وظهرت منى عبد الغني وسهير جودة خلال برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة CBC وهما يرتديان اللون الأسود وانهمرت كل منهما في البكاء حزنا على صديقتهما رجاء الجداوي.

الإعلامية لبنى عسل ظهرت ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة وهي الأخرى ترتدي اللون الأسود حدادا على الراحلة رجاء الجداوي وانهمرت دموعها أثناء حديثها عن الراحلة.

الإعلامية إيمان الحصري هي الأخرى ارتدت في حلقة برنامجها اليوم "مساء dmc“ اللون الأسود حداد على رجاء الجداوي.

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح أمس، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، وادو صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.