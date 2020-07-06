الوفد: لم نكشف عن أسماء مرشحينا لـ"الشيوخ".. والوطن في حاجة للتوافق

قال النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن المشهد السياسي في المرحلة الحالية يتطلب أن يكون هناك تحالف أكثر من حزب سياسي لأن الوطن في حاجة لأن يكون هناك توافق للعمل في صالح الوطن والوفد عليه مسؤولية في هذا الاتجاه.

وأضاف "بدراوي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الوفد على استعداد لخوص انتخابات مجلس الشيوخ، وفتح باب الترشيح لأعضائه ومجلس النواب، لافتا إلى أن الحزب انتهى من ترشيحاته الخاصة بمجلس الشيوخ، لكن لم يتم الإعلان عن أسماءهم.

وأوضح أن جرى تشكيل لجنة لفحص لفحص الترشيحات ورفعها للمستشار بهاء أبو شقة لوضع التصور النهائي والدخول في حوارات ومفاوضات مع أحزاب أخرى من أجل الوصول إلى توافق وقائمة مشتركة.

واشار إلى أن شروط الوفد في مرشحيه أن يكون حسن السمعة وله شعبية ولديه القدرة المادية، وجرى مراعاة في البداية للقيادات الوفدية النشطة على مدار السنوات الماضية.