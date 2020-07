مؤلف ومخرج ومنتج.. الوجه الآخر لتوم هانكس

وجود اسمه وصورته على «أفيشات» أى فيلم يعطى انطباعاً لجماهيره بأنه ذو قيمة، لما أنجزه توم هانكس من أعمال لها كبير الأثر على صناعة السينما، والكثير مما قدمه كممثل بات "أيقونة".. ولكن النجم صاحب الشعبية الواسعة، الذي يتم اليوم عامه الـ 64 أضاف لصناعة السينما في مجالات أخرى وهي الكتابة، الإنتاج والإخراج.

توم هانكس والتأليف

كتب توم هانكس 7 أعمال، أولها فيلم That Thing You Do!عام 1996 وهو الذي أخرجه وقام ببطولته أيضا.

عام 1998، شارك هانكس في كتابة 4 حلقات بمسلسل From the Earth to the Moon، والذي شارك في بطولته بجانب لين سميث.

وفي عام 2001، شارك هانكس في كتابة حلقة في المسلسل القصير Band of Brothers، وهو من بطولة سكوت جرايمز، داميان لويس، رون ليفينجستون.

وفي عام 2005، شارك هانكس في كتابة الفيلم الوثائقي Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D.

وفي عام 2011، شارك هانكس مع الكاتبة نيا فاردالوس في كتابة الفيلم الروائي الطويل Larry Crowne، وأخرجه أيضا هانكس وقام ببطولته.. ثم أخرج حلقتين بمسلسل Electric City وهو الذي قام ببطولة العمل.

وآخر الأعمال التي كتبها هانكس فيلم Greyhound والذي سيعرض غدا عبر منصة Apple TV ويلعب دور "هانكس" في دور كابتن البحرية الأمريكية إيرني كراوس، والذي يخرجه Aaron Schneider.

توم هانكس والإنتاج

شارك توم هانكس في إنتاج أكثر من 55 عملا، تتنوع بين أفلام، مسلسلات ووثائقيات، منها..

فيلم Mamma Mia! Here We Go Again عام 2018 من بطولة ميريل ستريب وإخراج Ol Parker

وفيلم City of Ember عام 2013، من بطولة سيرشا رونان وإخراج جيل كنان

وأنتج هانكس مجموعة من الأفلام التي قام ببطولتها منها Charlie Wilson's War عام 2007، وفيلم Cast Away عام 2000

توم هانكس والإخراج

أخرج توم هانكس That Thing You Do! وهو الذي كتبه وقام ببطولته عام 1996. كما أخرج فيلم Larry Crowne والذي شارك في تأليفه عام 2011.

كما شارك توم هانكس في إخراج حلقات بعدد من المسلسلات، وهي Tales from the Crypt عام 1992، وA League of Their Own عام 1993.

كما أخرج حلقة بمسلسل Fallen Angels عام 1993، بالإضافة لإخراجه الفيلم التلفزيوني Vault of Horror I.

كما أخرج حلقة من مسلسل From the Earth to the Moon عام 1998، وحلقة من مسلسل Band of Brothers عام 2001.