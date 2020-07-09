ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في 6 ملايين جنيه بمنطقة زهراء المعادي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ممارسة 3 أشخاص (محاسب بشركة صرافة "سابقاً"- مدير وشريك بشركة إستيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس)، نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من إحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بمنطقة زهراء المعادي مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل في النقد داخل الشقة المشار إليها، وبحوزتهم (مليون و160 ألفا و500 جنيه – 4 ملايين جنيه عملات أجنبية - ماكينتان عد نقود - 3 هواتف محمولة تحتوي على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامي).

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم في الإتجار بالنقد الأجنبي، وأن حجم تعاملاتهم في مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكي خلال العام الجاري بالمخالفة للقانون.