تعافي 20 حالة جديدة من كورونا في مستشفى الواسطى ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم، عن تعافي 20 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الصدر، بينهم حالتين فوق 80 عامًا، و3 حالات فوق 70 عامًا، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى متابعة المحافظ اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة الأزمة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، والذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.