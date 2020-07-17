ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بالبرلمان التركي إلى 37 حالة

ارتفع عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بين أعضاء البرلمان التركي، إلى 37 حالة، من بينهم 5 نواب، وذلك في أعقاب الاحتفالات التي نظمتها رئاسة البرلمان بالتعاون مع الرئاسة التركية، بمناسبة ضحايا الانقلاب المزعوم في يوليو 2016، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "كرت" التركية، إن حصيلة الإصابات بكورونا المستجد في البرلمان التركي، ارتفعت إلى 37 حالة، من بينهم 5 نواب.

ووفقًا للمعلومات الواردة، تحسنت الحالة الصحية لأربع نواب و20 شخصًا من المصابين.

وكان البرلمان التركي، شهد، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 15 يوليو، احتفالات بذكرى الانقلاب المزعوم، لذا قبل عقد مراسم الاحتفالات التي حضرها رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، أجُريت اختبارات مكثفة لفيروس كورونا المستجد، وثبُت حينها إصابة حالتين جديدتين بالفيروس، ومع الكشف عن هذه الحالات ارتفع إجمالي الإصابات إلى 37 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لاختبارات كورونا المستجد التي تمت حتى الآن في البرلمان التركي 10 آلاف اختبار، ومع الكشف عن الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات إلى 37 حالة من بينهم 5 نواب.

وسبق أن كشف موقع "تركيا الآن"، عن تسجيل البرلمان التركي عددًا من الإصابات الجديدة بكورونا المستجد بين موظفيه ونوابه، وسط حالة من التعتيم الإعلامي، ودون الإفصاح عن عدد الحالات، على الرغم من تأكيد رئيس البرلمان، مصطفى شنتوب، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة في صفوف النواب.