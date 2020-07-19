بنك "saib" يحصل على شهادة إجادة من "كومرز" العالمية

حصل بنك «saib» على شهادة إجادة ممنوحة من بنك كومرز - المؤسسة المالية المصرفية الألمانية العالمية، فى مجال استخدام نظام المعالجة المباشرة للدفعات الخارجية عن عام 2019.

وتأتى هذه الجائزة تقديراً للاحترافية والكفاءة العالية لبنك «saib» فى تنفيذ العمليات المباشرة باليورو لتحويل الأموال إلى البنوك المستفيدة والبنوك المراسلة.

وسجل «saib» نسب كفاءة متميزة بالنسبة لعمليات المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية بعملة اليورو.

وقال أحمد عصام، رئيس قطاع المؤسسات المالية، إن هذه الجائزة تعتبر تقديراً لمستوى الكفاءة التشغيلية فى بنك «saib»، وفقاً لمعايير الجودة العالمية فى مجال التسوية الدولية الذى يسهل من التنفيذ السريع للمدفوعات، مضيفاً أن هذا الإنجاز الكبير سيدفعنا إلى العمل بجدية أكبر على تقديم خدمات ذات جودة عالية لجميع عملائنا من المؤسسات والأفراد.