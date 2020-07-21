34 وفاة بكورونا و2476 إصابة وتعافي 4 آلاف في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد، و34 حالة وفاة، و4000 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 207,259 حالة.

وتواصل الصحة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها.

وشملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة، ومقرات سكن العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في نفس الوقت أسهم في سرعة الاحتواء بشكل أفضل، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأطلقت الصحة مبادرة عيادات "تطمن"، وعددها 237 عيادة، وهيأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد من ارتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية، حيث يمكن الذهاب مباشرة إلى هذه العيادات دون موعد مسبق.