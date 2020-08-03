تحرير 68 مخالفة مرافق في سوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، تحرير 68 محضر مخالفة مرافق متنوعة، تنفيذًا لتعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، برفع إشغالات الباعة الجائلين وتحقيق السيولة المرورية.

وقال عاطف الصمطي، رئيس رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، إن الحملة أسفرت عن تحرير 68 مخالفة مرافق متنوعة (عربات يد، موازين، برنيكات بلاستيكية، برينكات خشبية، استندات، كراسي).

وأكد الصمطي، استمرار الحملات لظهور الشوارع بالمظهر الحضاري اللائق، لتحقيق السيولة المرورية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.