"كنا بنهزر".. القبض على أصحاب فيديو "ملاحقة فتيات مدينة نصر بالصواريخ"

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تداول مقطع فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن إشعال مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجة نارية، ألعاب نارية "صورايخ" وإلقائها على الفتيات، حال تواجدهم بمنطقة مدينة نصر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة "ملك أحدهم".

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليها بقصد المزاح، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.