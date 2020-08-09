55 جنيها للمتر السكني للتصالح في مخالفات البناء بأوسيم

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بالقيم السعرية لمناطق "مركز ومدينة أوسيم، والوحدة المحلية برطس والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالكوم الأحمر والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالبراجيل والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية ببشتيل"، وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر، وبعرض من 9 إلى 12 متر، وبعرض من 6 إلى 9 أمتار، وبعرض أقل من 6م.

وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكني، 55 جنيه، وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكني 150 جنيه، كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإدارى 80 جنيه، وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإدارى 190 جنيه، و115 للمتر التجارى فى أقل قيمة، و300 لأعلى قيمة، و70 جنيه للمتر الخدمى كأقل قيمة، وأعلى قيمة 180 جنيه للمتر الخدمي.