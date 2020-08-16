الحد الأدنى لطلاب شعبة "علمي رياضة" للقبول بالجامعات 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للتنسيق بالجامعات، وفتحت الوزارة باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس الجاري حتى يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس.

تستعرض "الوطن" الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية رياضة للقبول بالجامعات 2020

الحد الأدنى لطلاب الشعبة الهندسية

أعلنت الوزارة أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر بعدد 16665 طالبا.

قائمة الكليات لطلاب شعبة علمي علوم

ووفقًا لموقع تنسيق الثانوية العامة، فإن الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الشعبة الهندسية الناجحين في مواد الفيزياء والكيمياء ورياضة بحتة ورياضة تطبيقية للعام 2020، جاءت كالآتي:

لماذا تنسيق كليات 2020 إلكترونيا؟

جاء ذلك للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

يسجل الطالب رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، ما يمنع حدوث أي أخطاء، حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت.

تعليمات مهمة لأبنائنا الطلاب

سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــا.

ادخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.ر

ادخل غباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي جرى استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخا بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويكون التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.