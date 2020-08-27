تعيين محمد الرفاعي مديرا لمكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة

أصدر الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، القرار رقم 2925 بتعيين الدكتور محمد أحمد الرفاعي مدرس الجراحة بكلية طب المنصورة، مديرًا لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة لمدة عام اعتبارًا من 27/8/2020

وتقدم الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، وجميع العاملين بقطاع الدراسات العليا بالتهنئة للدكتور محمد أحمد الرفاعي متمنين له المزيد من التقدم والارتقاء.

ووجه حافظ الشكر للدكتور محمد السرجاني الأستاذ المساعد بقسم المبيدات بكلية الزراعة على مجهوداته خلال فترة عمله كمدير لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة متمنيا لسيادته مزيد من النجاح والتوفيق، كما تقدم بالشكر لجميع المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس متمنيًا لهم مزيد من التقدم والنجاح.

يذكر أنه تم الإعلان عن وظيفة مدير مكتب العلاقات الدولية بتاريخ 15/7/2020 وتقدم 29 عضو هيئة تدريس بالجامعة.