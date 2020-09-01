ضوابط وإجراءات تشغيل المواقع السياحية والأثرية بعد فتحها اليوم

أعلنت وزارة السياحة والآثار ضوابط استئناف السياحة الثقافية اعتبارا من اليوم 1 سبتمبر 2020 بعد توقف ستة أشهر.

وفيما يخص الأنشطة السياحية، تلتزم بكافة أنواعها، المرتبطة بالسياحة الثقافية، بنسبة تشغيل 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

كما وضعت ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحي الأتوبيس والليموزين والسيارات الكهربائية "الجولف" وهي:

• الالتزام بالضوابط المقررة لنسب التشغيل (50٪ كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية)، مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب في الأتوبيس والسيارات الكهربائية، والالتزام بـ 2 راكب بحد أقصى في الليموزين.

والتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طوال الوقت أثناء الرحلة.

وتوفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة داخل كافة وسائل النقل السياحي.

أما فيما يخص ضوباط المجموعات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية تم الاتفاق على

• فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة لاستقبال السائحين والمصريين اعتباراً من 1 سبتمبر 2020.

تطهير الأسطح المشتركة والأرضيات بالمتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الأثرية يومياً قبل فتحها للزيارة.

• الالتزام بعدم تجاوز عدد المجموعة السياحية 25 فرداً أثناء زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.

• التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة أثناء الشرح في المتاحف والمواقع الأثرية، مع التزامه باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

• قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين للسائحين والسائقين.

• قياس درجة حرارة العاملين يومياً والزائرين قبل الزيارة بالمتاحف والأماكن المغلقة.

• الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

• وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية (غير المكشوفة لتكون بحد اقصى 100 زائر في الساعة للمتاحف ومن 10 إلى 15 زائرا للمقبرة).

• التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى 48 ساعة، على ألا يزيد العدد بالرحلة عن ١٥ فرد، وعدم السماح بأكثر من ٥ رحلات في اليوم الواحد للموقع الأثرى.